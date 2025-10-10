ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤­¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤è¤ê¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ²áµî6ºîÉÊ¤Î¡ÈÌ¾¥·¡¼¥ó¡É¤ÇËÂ¤¬¤ì¤¿ËÜºî¤ÎºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¡£IMAX¡ÊR¡Ë¤Ç¤ÎÆ±»þ¸ø³«¤â·èÄê¤·¡¢¿¿¤ÃÇò¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢Ñ³¤²¤Ê´ãº¹¤·¤Ç²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤á¡¢²¼¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿åÃæ¤ØÀø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤ÊIMAX¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÎòÂå¤ÎºÙÅÄ¼éºîÉÊ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¡¦Ì¾¥»¥ê¥Õ¤ÇËÂ¤¬¤ì¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤ë¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤­¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È