東京・よみうりランド内にある巨人のファーム球場・ジャイアンツ球場（Ｇ球場）が、１９８５年の開業以来、初めて外野の天然芝を張り替えることが９日、分かった。これまでＧ球場はオフの自主トレ拠点となっていたため張り替えが困難だったが、今年３月に新ファーム本拠地・ジャイアンツタウンスタジアムが開場。新たな自主トレ拠点のメドが立ったため、今月中旬から作業がスタートする。来春頃には、これまで通りの使用ができる