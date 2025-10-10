サッカー日本代表は９日、大阪・吹田市内でパラグアイ戦（１０日・パナスタ）に向けた最終調整を行った。今季オランダ１部フェイエノールトで８戦８発と絶好調で、現地紙も「アンストッパブル（止められない）」と舌を巻く活躍を続けるＦＷ上田綺世（あやせ、２７）は、今活動からＷ杯過去３大会で着用選手がゴールを記録した背番号「１８」に変更。９月の米国遠征でＷ杯開催国のメキシコ、米国相手にゴールを奪えず、ゼロ行進が