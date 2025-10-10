1チームからの最多指名は6人、目を引く北海学園大の6人提出23日に行われるプロ野球のドラフト会議で、学生選手が指名を受けるために必要なプロ志望届の提出が9日締め切られた。全日本大学野球連盟はこの日、176名の提出者リストを公表。中には一つの大学から、5人以上提出したところもある。大量指名がありそうな学校は――。今春の全日本大学選手権で8強入りした北海学園大からは、6人が提出した。工藤泰己投手は最速159キロ