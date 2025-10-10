横綱・豊昇龍が9日、京都市左京区の下鴨神社で奉納土俵入りを行い、支援者や参拝客ら約150人が拍手を送った。2036年の式年遷宮に伴う奉祝事業の一環で、下鴨神社にゆかりのある鸞鳥（らんちょう）が描かれた化粧まわしを着けて力強い雲竜型を披露。「素晴らしいところ。神様に、守っていてくださいという気持ちだった」と話した。秋場所では横綱・大の里との優勝決定戦で敗れたものの、初日からの11連勝などで強さを示した。