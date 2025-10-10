ランスオブカオスはCWコース併走で6F83秒8〜1F11秒1。ジョヴィアン（5歳2勝クラス）に首差遅れたが、しまいの反応は鋭かった。奥村豊師は「どれくらい走れるか確認した。追うたびにいいバランスで走れるようになっている」と手応えを口にする。今春チャーチルダウンズCで重賞初制覇。NHKマイルCも5着と崩れなかった。「しっかり休みを取れた。現状は青写真通りに来ているし夏を越して、どれだけ成長しているか見てみたい」と期