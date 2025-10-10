▼アサカラキング（斎藤誠師）リフレッシュして非常に状態はいい。ハミを取って走れていたし、体もしっかりしている。▼アルテヴェローチェ（須貝師）久々なので、きっちり負荷をかけた。凄くいい。助手が乗って、この時計だからね。元々いい馬で、中身が詰まってきた。▼オフトレイル（吉村師）微調整して、ちょうどいい感じ。仕上がりは問題ない。スプリント戦だと脚がたまらなかったので、この距離が一番合っている。▼