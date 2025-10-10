アメリカ・ロサンゼルスでことし1月に発生し、12人が死亡した大規模な山火事で、捜査当局は8日、放火の疑いで29歳の男を逮捕したと発表しました。男は事件前、街が燃える様子などの生成AI画像を作成したほか、犯行後には自ら通報し、消火活動を撮影していたということです。