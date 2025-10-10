伊藤は2年連続の最多勝に輝いている（C）産経新聞社今季もハイレベルな先発投手陣の争いがくり広げられた中、近年は毎年のように注目されるタイトルがある。先発完投型の選手に与えられる沢村賞もその一つ。昨年は5年ぶりに該当者なしとなった。シーズン15勝、防御率1.67をマークした巨人に在籍した菅野智之も受賞できず、議論を呼んだ。【伊藤大海”沢村賞”獲得なるか!!】選考項目7基準に届かずも受賞の可能性は…◯◯%!?『