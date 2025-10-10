マウンド上で思わずうなだれるカーショー。この日の状態の悪さは、本人の表情が物語った(C)Getty Images現地時間10月8日に行われたナショナルリーグの地区シリーズ第3戦で、ドジャースはフィリーズに2-8と敗戦。3勝先取方式の同シリーズでの通算成績は2勝1敗となった。【動画】レジェンド左腕が炎上！カーショーがシュワバーに一発を浴びる苦しい投手事情を物語る継投策が大量失点を招いた。先発した山本由伸が4回（67球）3失