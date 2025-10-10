▼セフィロ坂路4F53秒1〜1F12秒2（菊沢師）あまり器用ではないのでフォームを整えながら走れる東京や中京を使っている。今回はいいメンバーなのでどれくらいやれるか楽しみ。▼フィールシンパシーWコース5F67秒2〜1F11秒5（小島師）夏バテ気味で帰ってきたけど、プールを併用して良くなってきた。▼ライラックWコース5F66秒8〜1F11秒7（相沢師）2頭を見ながらで動きは悪くなかった。調子自体はいいですね。