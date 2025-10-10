土曜京都5R（芝1400メートル、牝馬限定）のグランビスタ（池添、父ドレフォン）は母がG16勝の名牝ブエナビスタ。血統的に注目を集める存在だ。先週1日の1週前追い切りはCWコースで上がり重点に6F87秒1〜1F11秒4をマークし、態勢を整えた。池添師は「入厩当初は非力でしたが、動けるようになってきた。ただ、この血統は走ってみないと…。まずはここ（芝1400メートル）を使って、距離を延ばせるようなら」と期待を寄せた。