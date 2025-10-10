阪神の佐藤輝明内野手（２６）が９日、ＭＬＢのポストシーズンでモチベーションを上げていることを明かした。１５日からのＣＳファイナルＳに向けたＳＧＬスタジアムでの残留練習は打ち上げ、１１日からフェニックス・リーグに合流予定だったが、悪天候が予想されるため見送り。実戦機会はなくなったが、目標の日本一と来年３月のＷＢＣでの日本代表入りへ、闘志は全く消えていない。４日間のＳＧＬでの練習を終え、佐藤輝は精