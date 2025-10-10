WBC世界バンタム級1位の那須川天心（帝拳）が9日、MEGAドン・キホーテ渋谷本店で「一日店員」に挑戦した。来月24日にトヨタアリーナ東京で行われる同級2位の井上拓真（大橋）とのWBC世界同級王座決定戦に向け？品出しやレジ打ちを行い「商品を並べる時の動きはほぼジャブ。いい練習になった」と“異色トレ”の成果を話した。本業でもこの日、メキシコ人選手とのスパーリングを行ったことを報告し「人生一のパンチが打てた」