3歳ダート3冠最終戦のジャパンダートクラシックでG1級初制覇を飾ったナルカミ（牡3＝田中博）は熱戦から一夜明けた9日、美浦トレセンの馬房でゆったり静養した。担当の田端厩務員は「あれだけのレースだったのでさすがに疲れた様子でしたが、カイバはしっかり食べています。これからしっかり疲れを癒やしていければ。開業当初からお世話になっている戸崎さんとJpn1を勝てたのがうれしいです」と喜びを語った。