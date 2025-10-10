【次走】京都大賞典6着アルナシーム（牡6＝橋口）は有馬記念（12月28日、中山）直行。除外なら中山金杯（1月4日）。ブリーダーズゴールドC7着グランブリッジ（牝6＝新谷）はJBCレディスクラシック（11月3日、船橋）。香港チェアマンズスプリントプライズ12着エイシンフェンサー（牝5＝吉村）は川又で京阪杯（11月30日、京都）。京都大賞典13着ブレイヴロッカー（セン5＝本田）、僚馬で同14着メイショウブレゲ（牡6）はス