「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級王座統一戦」（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級１位、那須川天心（２７）＝帝拳＝が９日、東京都渋谷区のＭＥＧＡドン・キホーテ渋谷本店で１日店員を務めた。実際に店舗に立ち、品出しで基礎体力アップ、商品陳列でフットワーク強化、高速レジ打ちでスピードアップなど異例のトレーニングを敢行。「バイトをしたことがなかったので、すごく大変だった