「米男子ゴルフ・ベイカレント・クラシック・レクサス・第１日」（９日、横浜ＣＣ＝パー７１）日本で新規開催の米ツアー大会が開幕し、松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は３バーディー、４ボギーの７２で首位と５打差の３４位となった。昨年の日本ツアー賞金王、金谷拓実（２７）＝ＳＯＭＰＯひまわり生命保険＝が５バーディー、２ボギーの６８をマークして首位と１打差の４位で発進した。大西魁斗は７０で１９位。蟬川泰