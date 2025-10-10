「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ」（１０日開幕、東名ＣＣ＝パー７２）女子ゴルフのスタンレー・レディースホンダは１０日に静岡県東名ＣＣで開幕する。９日は各選手が調整。今季の国内シードを返上して米下部ツアーに挑戦し、年間ランク５位で来年の米女子ツアー出場権を手にした原英莉花（２６）＝ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス＝が今年初となる国内ツアー出場を前に、取材に応じた。８日夜に