韓国、そして日本はともに少子化に悩んでいるが、それは北朝鮮も同様だ。特に北は日韓と比べ、経済難が影響している部分が圧倒的に大きい。北朝鮮・両江道の三池淵市で、20代の新婚夫婦が子どもの出産をめぐる意見の対立からついに離婚したことが分かった。北朝鮮で離婚は一般的ではなく、地域社会に波紋を広げている。デイリーNKの現地情報筋によると、この夫婦は結婚から２年が経過した今年９月初め、出産をめぐる口論の末に正式