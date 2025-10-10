巨人の戸郷翔征投手（２５）が先発するＤｅＮＡとのＣＳ第１Ｓ第２戦（１２日・横浜）に向け、２連勝で一気に突破を決めると誓った。９日は東京Ｄでキャッチボールなどで調整。「（第１戦先発の山崎）伊織さん、僕が勝てばファイナルが決まるし、そうしたい。大事なところを任されているので、意気に感じます」と闘志を燃やした。今季は、開幕投手を担いながらも２度の２軍降格を経験。２１登板で８勝９敗、防御率４・１４でシ