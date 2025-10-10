元日向坂４６の加藤史帆が１０日までにＳＮＳを更新。イギリス訪れている様子をアップした。自身のインスタグラムに「Ａｒｔｍｕｓｅｕｍ！Ｍｕｓｉｃａｌ！」とつづり、「らぶり〜」と締めた。イギリスを訪れている様子とともに落ち着いた秋服コーデを披露した。芸術の秋、ファッションの秋を堪能する姿を公開した。この投稿に多くのいいねが寄せられている。