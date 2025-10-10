朝起こしに行って「おはよう」と言えば「おはよう」と返ってくる。私たちはそんな当たり前の日常がいつまでも続くと思ってしまいがちです。しかし当たり前の日常は、いつ突然終わってしまうかわかりません。ここで紹介するのは、リコロコ(@ricoroco.2019)のフォロワーさんが実体験したお話です。今この瞬間がとても貴重で奇跡的なものであることを思い出させてくれる『「当たり前」を失った朝』をダイジェストで紹介します。