ポストシーズンの１０月に活躍する選手の代名詞「ミスター・オクトーバー」になるのは誰か。トラ番記者がイチ推し選手を紹介する企画の第３回は、今季巨人から現役ドラフトで加入した、畠世周投手投手（３１）を取り上げる。◇◇ポストシーズンのキーマンとなるか。移籍１年目だった畠の主な出番は消化試合となったが、１２試合に登板し、４ホールドで防御率は０・００と中継ぎとして一定の成績を残した。短期決戦にお