◇みやざきフェニックス・リーグ阪神２ｰ２くふうハヤテ（2025年10月9日アイビー）▼フェニックス・リーグとこの先の戦いは違うみんなそうですけど、（CSで）対戦する投手は150キロを超えてきますから。ここでは実戦感覚というものだけですから。結果は問わないので。日本でトップのレベルの相手と争いをするので。（フェニックス・リーグはそこに向けた）場慣れと言いますかね。原口に限らずですけど。だから結果だけで