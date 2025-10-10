「フェニックス・リーグ、阪神２−２くふうハヤテ」（９日、アイビースタジアム）阪神・原口がまた打った。最高の形でフェニックス・リーグを打ち上げた。九回１死一塁、代打で打席に立つと一走・井坪が３球目で二盗。その好機を無駄にしなかった。カウント２−１からの４球目、直球を左前へ運び同点に。「展開的にも今後のゲームで回りそうな雰囲気の中だったので。ボールを見極めて、ひと振りで打てたのはよかった」と胸を