◇みやざきフェニックス・リーグ阪神２ｰ２くふうハヤテ（2025年10月9日アイビー）侍ジャパン選出御礼の零封だ。6回から3番手登板した阪神・及川は1死二塁のピンチを背負ったものの、自らの好フィールディングと左翼・前川の美技にも助けられて後続を断ち、1回無失点。「右京のいいプレーとかもあって、助けてもらいましたし。なんとかゼロで帰ってこられて良かった」と振り返った。11月の韓国との強化試合に臨む日本代表メ