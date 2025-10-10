オリックス・岸田護監督（４４）が９日、２位・日本ハムとのＣＳファーストＳ（１１日〜、エスコン）で怒濤（どとう）の“マシンガン継投”を予告した。指導者では自身初となるＣＳ出場に「楽しむとかはない。連勝で突破したい」と力説。勢いそのものが勝敗を左右する今回の短期決戦で、何より鍵を握るのは救援陣だ。今季は岩崎、ペルドモ、守護神マチャドとつなぐのが勝ちパターンだったが、２勝すればＯＫのＣＳファースト