◇みやざきフェニックス・リーグ阪神２ｰ２くふうハヤテ（2025年10月9日アイビー）阪神・高橋遥人投手（29）が9日、みやざきフェニックス・リーグのくふうハヤテ戦に2番手で登板し、3回1安打無失点と好投した。最速151キロを計測した直球主体に4奪三振の9人斬り。先発が見込まれるクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）第3戦に向け、最終調整を終えた。圧倒的な存在感を放ち、マウンドを支配した。高橋が