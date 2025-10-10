巨人・阿部慎之助監督（４６）が９日、ＣＳファーストＳから大勢投手（２６）とライデル・マルティネス投手（２８）の３連投を解禁する方針を明かした。「それは行ってもらうよ。負けたら終わりだし」と強い覚悟を示した。今季、勝利の方程式を担ってきた２人の起用は負担なども考慮され、２日連続までで３日連続で登板したことはなかった。３位からの下克上を目指す短期決戦が舞台となれば話は別。ＣＳファーストＳの３試合目