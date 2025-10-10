◇みやざきフェニックス・リーグ阪神２ｰ２くふうハヤテ（2025年10月9日アイビー）阪神・ヘルナンデスが、ポストシーズンの秘密兵器に名乗りを上げた。フェニックス・リーグくふうハヤテ戦に「4番・一塁」でスタメン出場し、初回2死三塁で先制中前適時打など2安打1打点。藤川監督に勝負強さをアピールした。「しっかりと状態はキープしている。この期間、打撃コーチとも話をしながら、プレーオフに呼ばれるように準備した