ヤクルトは９日、来季の１軍監督に池山隆寛２軍監督（５９）の就任を正式発表した。１０日に就任記者会見を行う。窮地に陥ったツバメ軍団の再建を託されたのはレジェンドだった。現役時代は、強打を誇る遊撃手として“ブンブン丸”の異名を取り、パワフルな打撃で通算３０４本塁打を放ってファンを喜ばせた。背番号「１」のミスタースワローズを継承した男であり、特別な存在感を発揮した。現役引退後はヤクルト、楽天でコー