◇みやざきフェニックス・リーグ阪神２ｰ２くふうハヤテ（2025年10月9日アイビー）阪神・畠が1―2の9回から6番手で登板し、1回無失点で切り抜けた。先頭に浴びた二塁打から1死三塁のピンチを背負ったものの、後続を浅い左飛と三ゴロで断った。今秋のフェニックス・リーグ初登板で「登板はちょっと空いていましたが、感覚は良かったと思います。アピールできるようにさらに努力していきます」と好感触。今季レギュラーシーズ