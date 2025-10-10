元ロッテ監督の西村徳文氏（６５）が９日、元近鉄監督の梨田昌孝氏（７２）とともに都内で「週刊ベースボール創刊４０００号記念企画トークショー」に出演。イベント後取材に応じ、６日にバイク事故のため４３歳で死去した元ロッテ投手の伊藤義弘さんを追悼した。「ショックで今も信じられない。一番の思い出は日本シリーズの最後に胴上げ投手になったことですね」としんみり。監督初年度だった２０１０年に３位から下克上日