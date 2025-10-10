警察車両の赤色灯他人のIDで不正ログインし、電子マネー「楽天キャッシュ」計約70万円分をだまし取ったとして、神奈川県警が不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺の疑いで、住所不定、無職天野翔太容疑者（37）ら2人を逮捕したことが9日、捜査関係者への取材で分かった。県警は、天野容疑者が闇バイトを利用した匿名・流動型犯罪グループ（匿流）の指示役とみて調べる。捜査関係者によると、他に逮捕されたのは神奈川県