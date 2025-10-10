スウェーデン・アカデミーは９日、２０２５年のノーベル文学賞を、ハンガリーを代表する作家クラスナホルカイ・ラースロー氏（７１）に授与すると発表した。日本に滞在した経験があり、京都を舞台にした作品でも知られる。有力候補として名前が挙がっていた村上春樹氏や小川洋子氏らは受賞を逃した。パブリックビューイングを開催した東京・紀伊國屋書店新宿本店や村上氏の作中に登場する“西の聖地”にはハルキストたちが集まっ