「フェニックス・リーグ、阪神２−２くふうハヤテ」（９日、アイビースタジアム）完璧投球とはいかなかったが、心配は無用だ。先発が予想されるＣＳファイナルＳ第１戦へ向けて、阪神・村上が最終調整登板で２回１失点。「（２イニングは）予定通りなんで。点取られましたけど、しっかりイニング投げられたんで良かったと思います。フォアボールもなかったですし、ストライクゾーンに投げ込めたので」。不安要素を感じることな