今年5月、新潟市西区のコンビニエンスストアで女性用下着を盗んだ疑いで無職の男が逮捕されました。窃盗（万引き）で逮捕されたのは、新潟市西区真砂の無職の男(72)です。男は今年5月26日に新潟市西区のコンビニエンスストアから女性用下着一枚（販売価格1320円）を盗んだ疑いが持たれています。被害に気づいた店舗関係者から警察に通報があり、事件が発覚。防犯カメラの捜査などの結果、逮捕に至りました。警察の調べに対し、男は