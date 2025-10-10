若い力が伝統の継承に力を発揮しています。新潟県佐渡市にある能舞台の“かやぶき屋根”の修繕工事を20代の職人が任されました。 佐渡市金井地区安養寺にある羽黒神社。その境内にある県指定有形文化財の能舞台で8月下旬から行われていたのは、かやぶき屋根の修繕工事です。全国にある能舞台のうち、3分の1が佐渡にあると言われています。しかし…【佐渡市観光文化スポーツ部小林大吾 部長】「日本の中でもかなり文化財の