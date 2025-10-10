訪朝した中国の李強首相（右）と握手する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝9日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮は10日、朝鮮労働党の創建から80年となり、この日に合わせて平壌で軍事パレードが開かれる見通しだ。金正恩党総書記は党創建の節目を友好国との結束を示す国際行事と位置付けている。北朝鮮の招請に応じ、中国の李強首相やロシア与党「統一ロシア」のメドベージェフ党首（前大統領）らが訪朝した。朝鮮人