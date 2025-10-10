新潟市は去年8月、新潟市民病院で医療用麻薬の不適切な取り扱いがあったとして、女性看護師2人を懲戒処分にしたと発表しました。懲戒処分となったのは、30代の女性看護師(減給1カ月)と20代の女性看護師(戒告)の2人です。新潟市民病院によりますと、去年8月、成人患者に痛み止めとして投与していた医療用麻薬の残量が少なくなっていたため、30代の女性看護師が投与中の薬剤と同じ内容の処方箋を自ら作成し、20代の女性看護師にその