「フェニックス・リーグ、阪神２−２くふうハヤテ」（９日、アイビースタジアム）阪神の高橋遥人投手（２９）が９日、みやざきフェニックス・リーグのくふうハヤテ戦（アイビー）に２番手で登板し、３回を１安打４奪三振無失点の好投。レギュラーシーズンから状態を上げ、ＣＳファイナルＳ第３戦の先発に当確ランプをともした。また第１戦の先発が予想される村上は最終調整登板で２回４安打１失点。藤川監督の主な一問一答は以