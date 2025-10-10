新戦略発表会に登壇したＡＯＫＩ会長兼社長の青木氏（中央）＝８日、ＡＯＫＩ銀座本店紳士服大手のＡＯＫＩ（横浜市都筑区）は今秋からカジュアルスーツを拡張する。１着のジャケットに対し３本のズボンをセットにした商品などを展開。「スーティング」と題した概念を打ち出し、着回し力をアピールする。２０２８年度までに既存店の約４割に当たる２００店舗を改装、「ビジネスカジュアル」需要に対応する。コロナ禍以降、テレ