巨人・リチャード内野手（２６）が９日、東京Ｄで行われた全体練習に参加し、ＣＳ出場に自らゴーサインを出した。右股関節の痛みを訴えて７日の社会人・ヤマハとの練習試合（東京Ｄ）を欠場し、同日の練習にも参加せず。この日はフリー打撃や守備練習などのメニューをこなし、「大丈夫です」と明るい表情で語った。５月にトレード加入し、後半戦に限ればチーム最多の３２打点を記録。直近では６日の社会人・ＳＵＢＡＲＵとの練