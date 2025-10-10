次のステージへ階段を上るには、とにかく勝つしかないＣＳ第１Ｓ。決戦を２日後に控えた９日の練習後、阿部監督は信頼度抜群のセットアッパー・大勢と守護神・マルティネスの３連投の可能性に「いってもらうよ。負けたら終わりだし」と方針を示した。チームでは１６年のマシソン＆沢村以来９年ぶりの最優秀中継ぎ投手と最多セーブのダブル受賞となった２人。マルティネスは２連投の翌日にセーブシチュエーションの場合のみマウ