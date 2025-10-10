巨人の中山礼都内野手（２３）がリーグ３位からの下克上日本一の原動力となる。ＤｅＮＡとのＣＳ第１Ｓに向けて９日は東京Ｄで調整。今季は自己最多の１０３試合に出場し、打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点をマークした伸び盛りの若武者は挑戦者の気持ちを胸に宿し、戦い抜くことを宣言した。「去年は優勝してのＣＳでしたけど今年は３位の立場からなので、失うものは何もない。監督もチャレンジャーとして思い切ってと言