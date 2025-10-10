侍ジャパンの強化試合・韓国戦（11月15〜16日、東京ドーム）のメンバーに選出された中日・松山が、来年3月のWBC出場＆守護神獲りを誓った。「やってやるぞ、という気持ち。抑えをやりたいですし、そこを目指してやっていきたい」。今季セ・リーグタイ記録の46セーブで最多セーブのタイトルを獲得した右腕。井端監督が国内組の最終選考と位置付ける一戦で快投を披露し、大役をつかむ構えだ。