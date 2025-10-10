◇みやざきフェニックス・リーグ広島３ｰ６楽天（2025年10月9日生目第二）広島・高卒3年目の清水がバットで存在感を示した。0―4の5回2死二塁で大内から右中間適時二塁打。2回守備では2死三塁から自らの後逸で得点を許し、「どっかで取り返さないといけないなという思いで打席に立った」と挽回につなげた。今季は4試合に出場して打率・154。明確な課題が見つかっただけに、「すべてレベルアップしたいが、特に打撃面で、