◇みやざきフェニックス・リーグ広島３ｰ６楽天（2025年10月9日生目第二）広島・佐々木泰内野手（22）が9日、みやざきフェニックス・リーグの楽天戦（生目の杜第2）に「3番・DH」で先発出場し、今リーグ初長打となる適時二塁打を含む2安打1打点と躍動した。これで打率・375（16打数6安打）、2打点としたが、満足はない。今季187打席で本塁打ゼロに終わった反省を糧に、今秋は長打力向上をテーマに掲げ、さらなる飛躍を図る