中日は9日、梅津晃大投手（28）、佐藤龍世内野手（28）と来季の契約を結ばないことを発表した。梅津は育成で再契約する。仙台育英、東洋大から18年ドラフト2位で入団。22年3月に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）、今年7月に右肩関節唇形成術を受け、リハビリに努めていた。実戦復帰まで1年以上とされ、27年シーズンでの再起を目指す。梅津は「必ず1軍で、という気持ちを持って頑張りたい」と前を向いた。